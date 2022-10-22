Konuklar daha sonra Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını stadyum atmosferinden izledi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralanan maden işçilerinin çocuklarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde ağırladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)

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