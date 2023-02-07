Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremin ardından Türkiye’de milli yas ilan edildikten sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri stadyum ve tüm tesislerinde bayrakları yarıya indirdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremin ardından Türkiye’de milli yas ilan edildikten sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri stadyum ve tüm tesislerinde bayrakları yarıya indirdi.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesi üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüm tesislerinde bayraklar yarıya indirildi. İlan edilen ‘Milli Yas’ nedeniyle, başta stadımız, Samandıra Fenerbahçe Can Bartu ve Dereağzı Fenerbahçe Lefter küçükandonyadis Tesisleri olmak üzere tüm tesislerimizdeki Türk ve Fenerbahçe Bayrakları yarıya indirildi" ifadelerini kullanıldı

Beşiktaş’ın da resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımız için milli yas ilan edildi. Milli yas nedeniyle Vodafone Park, BJK Nevzat Demir Tesisleri, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri ve Süleyman Seba Spor Salonu’nda bulunan ay-yıldızlı bayraklarımız yarıya indirildi. Ulusumuzun birlik-beraberlik ve dayanışma ruhuyla deprem felaketinin neden olduğu yaraları hızla saracağına yürekten inanıyor, depremde yitirdiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.