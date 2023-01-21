Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında pazartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında pazartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimde akşam saatlerinde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu ve ısınma, hareketleriyle süren antrenman, dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarıyla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.