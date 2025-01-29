Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında yarın Midtjylland’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Midtjylland ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, 6 kez gruptan çıkmayı başardığı Avrupa Ligi’nde alacağı puanlarla yoluna devam etmek istiyor.

Play-off turu ihtimali

Geride kalan 7 karşılaşmada 9 puan toplayan Jose Mourinho’nun öğrencileri, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Beraberlik durumunda 10 puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş’ın maçları sarı-lacivertlilerin sıralamasını etkileyecek. Tottenham’ın sahasında oynayacağı Elfsborg’u mağlup etmesi halinde, Fenerbahçe aynı averaja (-2) sahip rakibini geride bırakacak. Sarı-lacivertliler, Danimarka’da mağlubiyet yaşarsa diğer maçların sonuçlarına bakılacak.

Avrupa kupalarında 282. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 281 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 59 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 111 müsabakada ise yenildi. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 400 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 144. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 144. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 143 mücadelede 62 galibiyet, 36 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 198 gole imza atan Fenerbahçe, 180 gol yedi.

Danimarka takımları ile 5. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Danimarka ekipleriyle 4 müsabakaya çıktı. 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası’nda, Randers takımıyla karşılaşan sarı-lacivertliler 2 maçta da rakibini yenerek üst tura yükseldi. Geçtiğimiz sezon ise Nordsjaelland ile UEFA Konferans Ligi’nde aynı grupta yer aldı. Fenerbahçe İstanbul’da oynanan maçı kazanırken, deplasmanda mağlup oldu.

Midtjylland, bir Türk takımıyla ilk kez 2016 yılında karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde o zamanki ismiyle Osmanlıspor ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, iki mücadeleyi de kaybetti.

Amrabat ve Osayi-Samuel cezalı

Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür’ün de tedavileri sürüyor.

Danimarka Ligi’nde 2. sırada

Midtjylland, Danimarka Süper Ligi’nde bu sezon 17 maça çıkarken, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla averajla 2. sırada yer alıyor. Rakip filelere 31 gol gönderen kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 22 gol gördü. Danimarka’da lige aralık ayının ilk haftasında ara verilirken, Thomas Thomasberg’in öğrencileri son 2 resmi müsabakasını Avrupa Ligi’nde yaptı ve son maçında Ludogorets’i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Midtjylland, Avrupa Ligi’nde evinde 3 maçta 4 puan topladı.

Luis Godinho düdük çalacak

Midtjylland ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın 4. hakemi ise Miguel Nogueira olacak. Karşılaşmanın VAR’da Portekizli Helder Malheiro yer alacak. AVAR’da da Fabio Oliveira Melo eşlik edecek.