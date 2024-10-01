UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda ekibi Twente ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.