Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak mücadelede Trabzonspor’u konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı verilecek.

Beşiktaş’ta, Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş’ta, Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

beIN Sports’un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam’in de kullanılacağı Fenerbahçe - Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak.

Kaynak: İHA