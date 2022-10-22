Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında tek golle kazandı. Müsabakanın 84. dakikasında Başakşehir kalecisi Volkan Babacan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu orta sahanın önünde kazanan Arao pasını Diego Rossi’ye verdi. Rossi, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımına galibiyeti getirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig’de Medipol Başakşehir’i Diego Rossi’nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

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