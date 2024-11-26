Fenerbahçe, 28 Kasım Perşembe günü Eden Arena’da Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Çekya’ya hareket edecek.