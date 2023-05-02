Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında karşılaşacak Sivasspor ile Fenerbahçe kupada 6. randevuya çıkacak. Sarı-lacivertliler 3 gün önce lig maçında mağlup ettiği rakibini tekrar yenerek rövanş için avantaj sağlamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu sezon Süper Lig’de oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Kadıköy’de 1-0, Sivas’da oynanan müsabakada ise 3-1 kazanmayı başardı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, üst üste oynayacağı kırmızı-beyazlılar ile bu kez kupada kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası yarı finalinde ikinci maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kupada 6. randevu

Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

İki takımın kupa yolu

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası’na 5. turdan başladı ve İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor’u 2-1, çeyrek finalde de Kayserispor’u 4-1 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur’da Erokspor’u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen kırmızı-beyazlılar rakibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı.