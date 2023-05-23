Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak olan Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.