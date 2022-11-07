DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Saat 20.00’da başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Burak Şeker olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp’e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek.