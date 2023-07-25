UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda sahasında Zimbru Chisinau takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçına Avrupa kupalarında çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Moldova ekibi Zimbru Chisinau takımını konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele yarın saat 21.00’de başlayacak. Bu turun rövanş karşılaşması 1 Ağustos Salı günü oynanacak. Turnuvaya 1. Eleme Turu’ndan başlayan Zimbru, San Marino takımı La Fiorita’yı 1-1 ve 1-0’lık skorlarla eleyerek üst tura yükseldi.

Avrupa’da 255. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 254 kez boy gösterdi. 95 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 326 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

Kupa 3’te 3. maç

UEFA’nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi’nde sarı-lacivertliler, 3. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti.

Moldova ekipleriyle 3. randevu

Fenerbahçe, Avrupa’da Moldova takımlarıyla 2 kez karşılaştı. 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı FC Sheriff ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2 maçta da (1-0, 1-0) rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Yeni transferler görücüye çıkacak

Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Alexander Djiku, Sebastien Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko; Teknik Direktör İsmail Kartal’ın süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu’nda bir resmi maçta forma giyecek.

Sırp hakem Minakovic düdük çalacak

Fenerbahçe ile Zimbru arasında oynanacak müsabakada Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic’in yardımcılıklarını Nemanja Petrovic ve Milos Miskeljin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Danilo Nikolic olacak.