Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Sevilla ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.