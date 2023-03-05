Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon start aldı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.. Kayserispor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular, idmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Sevilla ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Giray Bulak: “Galibiyet için hamle yaparken penaltıyla yeniliyoruz”

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