Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor’un stoperi Samet Akaydın’ın transferi için görüşmelere başladı. Güney ekibinde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım’a da seçilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 16 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın’ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

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