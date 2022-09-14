Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftada karşılaşacağı Rennes maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftada karşılaşacağı Rennes maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Rennes için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idman ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma yaparken antrenmanın basına kapalı kısmında ise Rennes müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.