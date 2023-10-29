Fenerbahçe, Süper Lig’de Pendikspor’u 5-0 mağlup etti ve 10 maçta 10 galibiyet alarak en iyi sezon başlangıcı rekorunu geliştirdi. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, mücadelede hat-trick yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşırken, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlarken, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarından 3 puanla ayrıldı. Pendikspor mücadelesinden de galip ayrılan Fenerbahçe, ligde galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Bu süreçte 29 gol atan Kanarya, kalesinde ise 5 gol gördü.

Süper Lig’in 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon bu seriyi 10 maça çıkararak rekoru geliştirdi.