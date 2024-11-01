Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa’nın sevilen futbol ve basketbol liglerini seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. İtalya, İspanya, Almanya ve daha birçok futbol liginin yer aldığı Tivibu’da EuroLeague heyecanı da yüksek seviyelere taşınıyor. Haftanın beklenen maçı Fenerbahçe Beko-Partizan mücadelesi Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı yayınlanıyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, birbirinden çok sevilen spor içeriklerini ekrana taşımaya devam ediyor. Futbol, basketbol ve daha birçok spor içeriğiyle sporseverlere farklı seyir deneyimi yaşatan Tivibu, EuroLeague’de sezonun merakla beklenen maçlarından birini ekranlara taşıyor. Fenerbahçe Beko’nun eski koçu Obradovic, Partizan ile birlikte Ülker Arena’ya çıkıyor. Fenerbahçe Beko’nun iç sahada oynayacağı çift maç haftasının ikinci maçı Fenerbahçe Beko - Partizan mücadelesi bugün Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanıyor.

Futbolda ligler tüm hızıyla devam ediyor

İspanya’da Barcelona, Real Madrid karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından puan farkını altıya çıkarmasıyla liderliğini perçinledi. Barcelona’nın Camp Nou’da Espanyol’u ağırlayacağı mücadele 3 Kasım Pazar günü saat 18.15’te başlayacak. La Liga heyecanı Tivibu üzerinden S Sport’tan yayınlanıyor.

Bundesliga’da ise 2 Kasım Cumartesi Günü iki heyecanlı maç gerçekleşecek. Bayern Münih, sezona iyi bir başlangıç yapan Union Berlin’i 17.30’da ağırlarken; Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund Leipzig’i misafir edecek. Signal Iduna Park’ta oynanacak mücadelede ilk düdük 20.30’da çalacak. Bayern Münih, Dortmund gibi devlerin mücadele ettiği Bundesliga maçları Tivibu Spor’dan canlı yayınlanıyor.