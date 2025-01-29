UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. İdman öncesi Mourinho, Youssef En-Nesyri ile özel olarak görüştü. Dinamik ısınma ile başlayan antrenman istasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Burak Kapacak, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anderson Talisca, bir takım testlerden geçeceği için çalışmasını salonda yaptı. Diego Carlos ise idmanın tamamında yer aldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Midtjylland maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler gün içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Danimarka’ya hareket edecek.