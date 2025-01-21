Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fransa ekibi Lyon ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Adana Demirspor maçının ilk 11’inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, rejenerasyon çalışmaları yaparak antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.