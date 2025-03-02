Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe kazanarak puan farkını 4’e indirdi.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri’den geldi. Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray ile berabere kalarak galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, hata yapmayarak sahasında kazanarak. Sarı-lacivertliler, gündüz oynanan Kasımpaşa-Galatasaray müsabakasının berabere sonuçlanmasıyla puan kaybı yaşayan ezeli rakibine bir adım daha yaklaşma fırsatı yakaladı.

Kanarya, bugün aldığı sonuçla puanını 61’e yükseltti. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta BAY olduğu için maç yapmadan geçecek.

Ligde 11 maçta kalesini gole kapattı

Kaleci Dominik Livakovic’in sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, üst üste 2 kez olmak üzere son 4 haftanın 3’ünde kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, bu sezon ise toplam 11. kez kalesinde gol görmedi. Kanarya, gol yemediği maçların 10’unda galibiyet elde etti.