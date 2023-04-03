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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmayı 79-64 kazandı. Sarı-lacivertliler, çeyrek final serisini 2-0’la geçerek adını yarı finale yazdırdı.

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