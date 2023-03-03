Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

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