Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman; sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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