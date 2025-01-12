Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında yarın karşılaşacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.

Fenerbahçe, yarın Trendyol Süper Lig mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun da aralarında bulunduğu kafileyi bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Tezahüratlar eşliğinde takımı karşılayan taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Sarı-lacivertli kafilede sakatlığı bulunan İsmail Yüksek’in yanı sıra kart cezalısı Sofyan Amrabat kafilede yer almadı. Kamp kadrosunda ise; “Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun” bulunuyor.