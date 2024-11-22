Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Kayseri’ye geldi.

Kayseri Havalimanı’nda taraftarlar tarafından karşılanan futbolcular ve teknik heyet kalacakları takım otobüsü ile konaklayacakları otele doğru hareket etti. Otel önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarların yanına giden Teknik Direktör Jose Morinho da taraflarla fotoğraf çekilerek forma imzaladı.

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşması yarın 16.00’da başlayacak.