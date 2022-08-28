Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Eskişehir’e geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi sevgi gösterileriyle karşıladı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı Eskişehir’e geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, kafileyi sevgi gösterileriyle karşıladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında yarın Eskişehir’de Konyaspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Eskişehir’e iniş yaptı. Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapısında Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibi karşılayan taraftarlar, fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı. Havalimanının ardından Fenerbahçe kafilesinin kalacağı otelin önünde de bir araya gelen taraftarlar, takımını tezahüratlar karşıladı.

Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar için bin 623 deplasman bileti ayrıldı. Karşılaşmaya 1 gün kala deplasman biletlerinin tamamının tükendiği açıklandı.