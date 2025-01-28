Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague F Grubu 2. Tur altıncı ve son maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket’i 88-71 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla grubunu namağlup lider tamamladı.
Salon: Pabellon Fuente de San Luis
Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Silvia Marziali (İtalya)
Valencia Basket: Stephanie Mavunga, Fingall 3, Alba Torrens 8, Yvonne Turner 2, Alina Iagupova 10, Jelenc, Fiebich 14, Broncano 3, Vitola 8, Florez 17, Alexander 6
Başantrenör: Ruben Burgos
Fenerbahçe Opet: Julie Allemand 15, Ariel Atkins 7, Gabby Williams 18, Emma Meesseman 14, Nyara Sabally 10, Sevgi Uzun 6, Marija Lekovic, Nikolina Milic 7, Badiane 5, Tina Charles 6
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 14-29 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 31-59 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 48-73 (Fenerbahçe lehine)