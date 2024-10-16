2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldiği Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Son sayının alınmasıyla büyük coşku yaşayan sarı-lacivertli oyuncular, maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Törende ilk olarak ikinci olan Eczacıbaşı’na ikincilik şildi takdim edildi. Daha sonra ise Fenerbahçe Medicana takımı platforma geldi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk kupasını AXA Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı. Kaptan Eda Erdem jest yaparak kupanın genç oyuncu Liza Safronova’nın kaldırmasını istedi. Liza Safronova’nın elinde yükselen kupa ile takım büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe daha önce 2009, 2010, 2015 ve 2022 yıllarında kazandığı bu kupayı 5. kez müzesine götürdü.

Maçın en değerli oyuncusu Vargas

Fenerbahçeli oyuncu Melissa Vargas, müsabakanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü aldı. Etkili oyunuyla kupanın kazanılmasında önemli rol oynayan Vargas, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı. Öte yandan Melissa’nın bugün doğum günü olduğu anonsu yapılırken salondaki taraftarlar alkışlarla karşılık verdi. Bugün 25. yaşına giren başarılı oyuncu şampiyonluk sevinci yaşarken, en iyi oyuncu ödülünün sahibi oldu.