Fenerbahçe, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Joao Pedro’nun satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya ekibi Gremio’ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya’nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Geçen sezon başında İtalya temsilcisi Cagliari’den transfer edilen 31 yaşındaki Pedro, sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 resmi maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.