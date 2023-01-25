Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie takımı Twente’den 3 milyon Euro’ya bonservisi alınan Oosterwolde, bu sezon 18 lig maçında forma giydi.

Tofaş, Başantrenör İmitrios Priftis ile yollarını ayırdı

Tofaş, Başantrenör İmitrios Priftis ile yollarını ayırdı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma’nın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaştı. Oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe, İtalyan temsilcisiyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi. İki kulüp, Hollandalı oyuncunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

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