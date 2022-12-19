Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu yarının programı ve hakemleri şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe’nin, İstanbulspor evinde oynayacağı mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.

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