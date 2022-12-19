Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın akşam sahasında İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.