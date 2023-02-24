Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında yarın sahasında oynayacağı Konyaspor ile ligde 44. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında yarın sahasında oynayacağı Konyaspor ile ligde 44. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme müsabakasında yarın saat 19.00’da evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 45 puanla lider Galatasaray’ın ardından zirve takibini sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 27 puanla 8. sırada yer alıyor.

44. randevu

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Konya’da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Kadıköy’de 2 kez kaybetti

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy’deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1’lik skorla galip ayrıldı.

Jorge Jesus ve Michy Batshuayi cezalı

Adana Demirspor maçında direkt kırmızı kart görerek 1 maç men cezası alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Konyaspor karşısında kulübede olamayacak. Jesus’un yanı sıra Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi de Konyaspor maçında görev alamayacak.

7 futbolcu sarı kart sınırında

Sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırındaki futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Söz konusu futbolcular, Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmandaki Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Düdük Halil Umut Meler’de

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Şeker görev alacak.