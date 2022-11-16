Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Cup 16’lı Finalleri rövanş maçında Romanya temsilcisi SCM Craiova’yı konuk etti. 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertliler, mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın seti de 15-11 kazanan Fenerbahçe, son 16 takım arasına kaldı. Fenerbahçe HDI Sigorta, son 16 turunda İtalya’nın Piacenza takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, SCM Craiova’yı 25-15, 25-14 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup ederek CEV Kupası’nda Son 16 Turu’na yükseldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.