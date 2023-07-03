Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular çabukluk çalışmaları sonrası 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla süren idman, koşu parkurunda yapılan dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.