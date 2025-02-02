Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor karşısında 3-2 galip geldi. Sarı-lacivertliler 3 puana golcü oyuncuları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ile ulaştı.
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Jose Mourinho’nun öğrencileri 13 dakikada 2-0 geriye düşerken, ikinci yarıdaki baskılı futboluyla galibiyete uzandı. Sarı-lacivertliler Edin Dzeko’nun 45+8 ve 79. dakikalarda kaydettiği gollerle eşitliği sağlarken 89. dakikada Youssef En-Nesyri’nin golüyle öne geçti.
Bu müsabaka öncesi ligde galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe, bugün hanesine yazdırdığı 3 puanla birlikte seriyi 5 maça çıkardı. Evindeki son 7 maçı kazanan sarı-lacivertliler puanını da 51’e yükseltti.