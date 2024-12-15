Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Başakşehir’i konuk eden Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’nin golleriyle kazandı. Sarı-lacivertliler ayrıca ligde evinde üst üste 4. kez galip geldi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 41. dakikada Edin Dzeko, 74 ve 90. dakikalarda da Youssef En-Nesyri’nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde yenilgi yaşayarak 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 1 haftalık aranın ardından aldığı galibiyetle ligde 11. galibiyetini elde etti.

3 futbolcu sakatlandı

Fenerbahçe’de, Başakşehir müsabakasında sakatlıklar damga vurdu. Kaleci Dominik Livakovic, ilk yarıda sakatlanırken, 32. dakikada yerini Ertuğrul Çetin’e bıraktı. Mücadeleye 11’de başlayan Oğuz Aydın ise, 55. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rodrigo Becao ise 76. dakikada Krzysztof Piatek ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Brezilyalı futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe’nin 5 oyuncu değiştirme hakkı 63. dakikada dolması nedeniyle maçın geri kalanını 10 kişi oynadı.