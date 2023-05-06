Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında deplasmanda yarın deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Giresun’a hareket etti.