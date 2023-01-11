Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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