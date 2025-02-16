Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Jose Mourinho’nun öğrencileri gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral buldu.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa’yı 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti Youssef En-Nesyri’nin 2, Oğuz Aydın’ın 1 golü getirdi. Alanyaspor’u mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisini yakalayan Fenerbahçe, bu seriyi 7 maça yükseltti. Jose Mourinho’nun öğrencileri, ligin 17. haftasında Eyüpspor ile berabere kalmasının ardından sırasıyla oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa mücadelelerinde hanesine 3’er puan yazdırdı.

Ligde puanını 57’ye yükselen sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta derbide Galatasaray ile karşılaşacak.

Kadıköy’de üst üste 8. galibiyet

Kanarya, evindeki kazanma alışkanlığını sürdürdü. Jose Mourinho’nun öğrencileri bu sezon evinde aldığı tek puan kaybı olan Galatasaray maçı sonrası 8 maçta 24 puan topladı. Fenerbahçe bu süreçte Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’yı yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler iç sahada 11 maçta 10. galibiyetini alırken, rakip filelere 28 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.