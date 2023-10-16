Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın idari kadrosu, basın mensuplarını yemekte ağırladı.

Fenerbahçe Beko’nun basın mensuplarıyla bir araya geldiği yemeğe, Fenerbahçe Beko’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini, Genel Menajer Derya Yannier, Başantrenör Dimitris Itoudis, Fenerbahçe Koleji Genel Menajeri Sercan Ergin, şube yetkilileri ve basketbolu takip eden medya mensupları katıldı.

Sezonun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe Beko’yu takip eden gazetecilerin ağırlandığı yemek organizasyonu sohbet havasında geçti. Etkinlikte medya mensuplarının soruları da yanıtlandı.