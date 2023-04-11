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İftar yemeğinin ardından Kur’an-ı Kerim ve dua okundu.

Türk sporu ve sarı-lacivertlilerin tarihinde önemli yer edinen Can Bartu, vefatının 4. yıldönümünde anıldı. Can Bartu’nun evinde düzenlenen iftar yemeğine Bartu’nun eşi Güler Bartu ve kızı Gülfer Arığ’ın yanı sıra; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ruşen Çetin, İlker Dinçay, kulüp eski yöneticisi Sevil Zeynep Becan ile Can Bartu’nun yakınları katıldı.

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