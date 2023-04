Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu’nun vefatının 4. yılı nedeniyle iftar yemeği düzenlendi.

Türk sporu ve sarı-lacivertlilerin tarihinde önemli yer edinen Can Bartu, vefatının 4. yıldönümünde anıldı. Can Bartu’nun evinde düzenlenen iftar yemeğine Bartu’nun eşi Güler Bartu ve kızı Gülfer Arığ’ın yanı sıra; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ruşen Çetin, İlker Dinçay, kulüp eski yöneticisi Sevil Zeynep Becan ile Can Bartu’nun yakınları katıldı.

İftar yemeğinin ardından Kur’an-ı Kerim ve dua okundu.