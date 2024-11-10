Fenerbahçe, Süper Lig’de Sivasspor’u 4-0 mağlup ederken bu sezon 7. kez kalesini gole kapattı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler Samet Akaydin, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sezon tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, başarılı performans gösterirken elde edilen galibiyetlerde de önemli rol oynadı. Livakovic, kazanılan 8 mücadelenin 7’sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı-lacivertliler 11 lig maçında 9 gol yerken ligin en az gol yiyen ekibi konumunda yer alıyor.