Fenerbahçe, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına yönelik karara ilişkin, "Bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına yönelik karara ilişkin, "Bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasına misafir takım taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda; sarı-lacivertli taraftarların güvenlik gerekçesiyle tribüne girmemesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Fenerbahçe de konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertlilerin sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır. Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür. Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz. Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz" denildi.