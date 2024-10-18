Fenerbahçe Beko, ABD’li basketbolcu Skylar Mays ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, guard pozisyonunda oynayan ABD’li oyuncu Skylar Mays’ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Konuya ilişkin sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son dört sezonda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı" denildi.

27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 105 NBA karşılaşmasında forma giyerken, bu müsabakalarda 4.3 sayı, 1.7 asist ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.