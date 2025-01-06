Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının Türkiye Kupası’na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonu, transfer planlamaları ve gündeme dair 8 Ocak Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar doğrultusunda başkan Ali Koç’un basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülke futbol dinamiklerinde camiamızı 2 Nisan 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu’na götüren süreç herkesin malumudur. O günden sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nda yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu’nun ve Süper Ligde maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup, bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir. Kamuoyu ile paylaşıldığı haliyle birinci önceliğinin “Türk futboluna adaleti getirmek” olduğunu ifade eden TFF’nin, kronikleşmiş bu sorunlar ile ilgili atacağı adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantımızın gündemi doğrultusunda;

2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonumuz ile birlikte devre arasında Futbol Takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.