Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Ali Maamar, Huerta ile yaptığı paslaşmanın ardından ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Thorgan Hazard, Huerta’ya asını atıp ceza sahasına koşu yaptı. Hazard’ın son çizgiden içeriye çevirdiği topa Luis Vazquez’in gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

63. dakikada sol taraftan Szymanski’nin kullandığı köşe vuruşunda arka açılan topu Milan Skriniar kafayla indirdi. Yusuf Akçiçek, kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

80. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Dendoncker, direkt kaleye vurdu. Yerden giden topu İrfan Can soluna yatarak kornere çeldi.

90+3. dakikada topu kontrol eden Cenk Tosun, sol kanattan atağa çıkan Kostic’e pasını aktardı. Ceza sahasına girerek dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Coosemans topu oyun alanına çeldi.

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Lucas Hey (Vertonghen dk. 66), Ndiaye (Augustinsson dk. 82), Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta (David Angulo Ramirez dk. 66), Thorgan Hazard (Goto dk. 78), Vazquez (Nathan De Cat dk. 82)

Yedekler: Kikkenborg, Vanhoutte, Simic, Ashimeru, Mats Rits, Thomas Foket, Marco Kana

Teknik Direktör: David Hubert

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 67), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 84), Dusan Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 78), Edin Dzeko (Cenk Tosun dk. 84), Youssef En-Nesyri (Anderson Talisca dk. 67)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Emir Ekiz, Şükür Toğrak

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Vazquez (dk. 19), Luis Vasquez (dk. 55) (Anderlecht), En-Nesyri (dk. 4), Yusuf Akçiçek (dk. 63) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Leoni (Anderlecht), En-Nesyri, Fred, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe)