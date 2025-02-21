UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçı 3-0 kazanarak Belçika’ya giden Fenerbahçe, Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını son 16’ya yazdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 4. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 öne geçerken, 19 ve 55. dakikalarda kalesinde gol gördü. Genç oyuncu Yusuf Akçiçek 63. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi ve beraberlik golüne imza attı. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle tamamlanırken, Jose Mourinho’nun öğrencileri toplam skorda 5-2’lik üstünlük sağlayarak tur atladı.

Fenerbahçe’nin yarın yapılacak kura çekimin ardından son 16 turundaki rakibi belli olacak. Bu turda müsabakalar 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Youssef En-Nesyri’den 6. gol

Son haftalardaki performansıyla ligde ve Avrupa’da takımının galibiyetlerinde önemli rol oynayan Youssef En-Nesyri, Anderlecht ile oynanan iki maçta da gol sevinci yaşadı. Faslı forvet, bu sezon 8’i ilk 11 olmak üzere Avrupa Ligi’nde tüm maçlarda görev yaptı. 27 yaşındaki futbolcu lig aşamasında Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Midtjylland maçlarının yanı sıra Anderlecht ile müsabakalarda fileleri havalandırdı.

Fred ve Osayi cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’de turun yanı sıra iki oyuncusu cezalı duruma düştü. Bu sezon Avrupa Ligi’nde 9 maçta forma giyen Fred, lig aşamasında 1 maçı kart cezası nedeniyle kaçırmıştı. Brezilyalı futbolcu Anderlecht karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sınırda olan isimlerden Bright Osayi-Samuel de sarı kart görerek aynı durumu yaşadı. Avrupa Ligi’nde 8. maçına çıkan Nijeryalı futbolcu Belçika ekibine karşı 68 dakika sahada kaldı. Fred ve Osayi, son 16 turunun ilk maçında kadroda olmayacak.