Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaştığı Lyon ile golsüz berabere kaldı ve bu sezonki 3. beraberliğini elde etti.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransa ekibi Lyon ile karşılaştı. Mücadeleden gol sesi çıkmazken taraflar puanları paylaştı. Organizasyonun ilk maçında Union Saint-Gilloise’i mağlup eden sarı-lacivertliler, sırasıyla Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao’ya karşı mağlubiyet alan Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda yendi. Bugün de Lyon’u konuk eden Fenerbahçe, gol bulamazken hanesine 1 puan yazdırdı.

Jose Mourinho’nun öğrencileri puanını 9’a yükseltti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin son maçında 30 Ocak Perşembe günü Midtjylland’a konuk olacak.